Белорусская оппозиция не будет препятствовать участию Лукашенко в выборах
Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова заявила в интервью агентству Интерфакс, что президент Белоруссии Лукашенко может участвовать в повторных выборах.
«Каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно», — сказала она. Впрочем, Колесникова добавила, что она не верит, что Лукашенко на это пойдет.
Колесникова также заявила, что Координационный совет планирует провести выборы в строгом соответствии с международными стандартами и иностранными наблюдателями, а Центральная избирательная комиссия должна быть полностью обновлена.
Координационный совет белорусской оппозиции созван экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской для обеспечения транзита власти в Белоруссии. В данный момент совет требует провести новые выборы президента.
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