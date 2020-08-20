Белорусская оппозиция не будет препятствовать участию Лукашенко в выборах

Колесникова также заявила, что Координационный совет планирует провести выборы в строгом соответствии с международными стандартами и иностранными наблюдателями, а Центральная избирательная комиссия должна быть полностью обновлена.

Координационный совет белорусской оппозиции созван экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской для обеспечения транзита власти в Белоруссии. В данный момент совет требует провести новые выборы президента.

