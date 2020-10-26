В Белоруссии сообщили о подготовке к стачке на крупных заводах
Рабочие ряда крупных промышленных предприятий Белоруссии намерены начать забастовку, передает «Интерфакс».
Ранее в понедельник экс-кандидат в президенты и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила, что в 26 октября в стране пройдет общенациональная забастовка.
Начались собрания рабочих на белорусских предприятиях «Гродно Азот», Минский завод колесных тягачей (МЗКТ), Минский тракторный завод (МТЗ), Минский электротехнический завод. По данным телеграмм-каналов, на которые ссылается агентство, рабочие МТЗ идут по цехам, собирают людей на забастовку, а два цеха «Гродно Азот» не приняли смену. В то же время администрации предприятий опровергли данные о забастовке.
Как уточняет РИА Новости, группа до 100 человек пыталась блокировать выход рабочих «Гродно Азот» на смену, но их задержали силовики, сообщает 360ТВ. Завод сейчас работает штатно, забастовки нет.
Также и белорусский Минпром опроверг РИА Новости сообщения о начале анонсированных Тихановской массовых забастовок.
Ранее Светлана Тихановская предъявила президенту Белоруссии Александру Лукашенко ультиматум с требованием покинуть пост главы государства, иначе предприятия страны начнут забастовку. Она также потребовала от сотрудников силовых ведомств перейти на сторону оппозиции.
Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК республики, победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Его главным соперником стала Светлана Тихановская. Оппозиция отказалась признавать результаты выборов и обвинила власть в фальсификации итогов голосования. В стране начались протесты, участники которых требовали провести перевыборы.
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