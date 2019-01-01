В Белоруссии снова заговорили об эмиссии

Глава министерства экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин сообщил, что Москва и Минск обсуждают вопрос введения единой валюты в рамках интеграции стран. Об этом он заявил после переговоров с белорусским коллегой Дмитрием Крутым.

Орешкин добавил, что этот пункт содержится в союзном договоре. По его словам сроки и детали этого вопроса обсуждаются на уровне центробанков двух стран, а решение будет приниматься на президентском уровне.

Белорусский экономист, политолог Алексей Дзермант в эфире НСН отметил, что несмотря на актуализацию переговорного процесса по введению единой валюты для России и Белоруссии, ее появление – отдаленная перспектива.

«Речь идет не о переходе на российский рубль, а о создании некой новой денежной единицы. Чтобы ввести единую валюту, необходимо создать общий экономический базис, общие инструменты, прежде всего, в области промышленной политики, согласовать финансовые инструменты, которые из-за различия финансовых систем наших стран тоже несколько отличаются. И главное – посмотреть, насколько население и государства готовы к созданию союзного рубля», - отметил эксперт.