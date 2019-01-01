В Белоруссии снова заговорили об эмиссии
Белорусский экономист и политолог рассказал НСН о причинах долгих переговоров по созданию союзного рубля.
Глава министерства экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин сообщил, что Москва и Минск обсуждают вопрос введения единой валюты в рамках интеграции стран. Об этом он заявил после переговоров с белорусским коллегой Дмитрием Крутым.
Орешкин добавил, что этот пункт содержится в союзном договоре. По его словам сроки и детали этого вопроса обсуждаются на уровне центробанков двух стран, а решение будет приниматься на президентском уровне.
Белорусский экономист, политолог Алексей Дзермант в эфире НСН отметил, что несмотря на актуализацию переговорного процесса по введению единой валюты для России и Белоруссии, ее появление – отдаленная перспектива.
«Речь идет не о переходе на российский рубль, а о создании некой новой денежной единицы. Чтобы ввести единую валюту, необходимо создать общий экономический базис, общие инструменты, прежде всего, в области промышленной политики, согласовать финансовые инструменты, которые из-за различия финансовых систем наших стран тоже несколько отличаются. И главное – посмотреть, насколько население и государства готовы к созданию союзного рубля», - отметил эксперт.
Алексей Дзермант напомнил, что подобная реформа – процесс длительный, но, учитывая возврат к обсуждению темы единой валюты РФ и Белоруссии, считает прошедшие переговоры позитивными.
«С учетом того, что главы экономических ведомств снова обсуждают введение союзного рубля, можно говорить о позитивном процессе в переговорах. В договоре о союзном государстве введение единой валюты предусмотрено, но основной спорный вопрос, как мы знаем, - возможность введения квот для белорусской стороны для проведения эмиссии. Этот вопрос вызывал споры еще на этапе заключения договора, но сейчас, видимо, стороны решили еще раз его обсудить, как и каждую статью документа отдельно. После возврата к теме позиции сторон, думаю, будут более четкими и понятными для дальнейших переговоров», - заявил экономист.
Ранее Алексей Дзермант в эфире НСН объяснил, почему белорусский президент Александр Лукашенко не видит профитов от «Европейского партнерства».
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