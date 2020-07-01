В Белоруссии рассказали подробности плана интеграцией с Россией
Передать 95% полномочий Белоруссии на наднациональный уровень Москва предложила Минску в феврале 2019 года. Об этом рассказал посол Белоруссии в России Владимир Семашко, сообщает РБК.
Представитель Минска отметил, что Белоруссии предлагалось оставить ряд незначительных полномочий, на уроне наименования правоохранительных органов. Белорусам предлагалось самостоятельно решить, назвать их «полицией» или «милицией».
Дипломат считает, что Москва предложила Минску поднять «руки вверх». Он отметил, что назвал предложение России полным «руки вверх». По мнению дипломата, вопросы, которые касаются единой валюты, таможенного и налогового законодательства необходимо принимать с учетом интересов обеих сторон, а «под копирку», уточняет Lenta.ru.
Напомним, в Белоруссии в марте 2020 года в связи с проблемами с договоренностями о поставках и ценах на нефть из России прекратили работу над дорожными картами по интеграции с Россией в единое союзное государство.
Белорусский политолог Алексей Дзермант в беседе с НСН рассказал о возможностях интеграции между Россией и Белоруссией в сложившихся условиях.
«Лукашенко всегда говорил, что белорусская сторона за интеграцию. Вопрос в условиях и в принципах, на которых эта интеграция происходит. С белорусской стороны нет никакого принципиального отторжения интеграционным процессам, но у Белоруссии есть своя интеграционная позиция и в некоторых моментах она не совпадает с российской», - пояснил политолог..
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