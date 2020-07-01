В Белоруссии рассказали подробности плана интеграцией с Россией

Дипломат считает, что Москва предложила Минску поднять «руки вверх». Он отметил, что назвал предложение России полным «руки вверх». По мнению дипломата, вопросы, которые касаются единой валюты, таможенного и налогового законодательства необходимо принимать с учетом интересов обеих сторон, а «под копирку», уточняет Lenta.ru.

Напомним, в Белоруссии в марте 2020 года в связи с проблемами с договоренностями о поставках и ценах на нефть из России прекратили работу над дорожными картами по интеграции с Россией в единое союзное государство.

Белорусский политолог Алексей Дзермант в беседе с НСН рассказал о возможностях интеграции между Россией и Белоруссией в сложившихся условиях.

«Лукашенко всегда говорил, что белорусская сторона за интеграцию. Вопрос в условиях и в принципах, на которых эта интеграция происходит. С белорусской стороны нет никакого принципиального отторжения интеграционным процессам, но у Белоруссии есть своя интеграционная позиция и в некоторых моментах она не совпадает с российской», - пояснил политолог..

