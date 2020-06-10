Названы сроки взаимного признания виз России и Белоруссии

Российская Федерация и Белоруссия подпишут соглашение о взаимном признании виз 19 июня в ходе визита в Минск министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом сообщил во время онлайн-конференции заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Андрей Руденко.

Как отметил высокопоставленный дипломат, формирование единого миграционного пространства Союзного государства - одно из важных направлений работы по интеграции двух государств. Ключевым этапом станет здесь заключение соглашения о взаимном признании виз.

Руденко констатировал, что пандемия коронавируса сказалась на интенсивности контактов России и Белоруссии, не повредив их качественную составляющую. Дипломат подчеркнул, что суть стратегического партнерства не изменилась. Он выразил удовлетворение, что оно прошло испытание коронавирусом. По его словам, российско-белорусские отношения сохраняют эксклюзивный, стратегический и братский характер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что белорусский лидер Александр Лукашенко пока не подтвердил своего участия в Параде Победы, который состоится 24 июня, передает РИА ФАН. «Ведется работа, ожидаем», — прокомментировал ситуацию представитель Кремля.

