В Белоруссии рассказали, как повлияет отказ оппозиции от праймериз на выборы

Белорусская оппозиция решила отказаться от проведения праймериз по выбору единого кандидата на президентских выборах, а также заявила о своем неучастии в предвыборной кампании. Об этом пишет Интерфакс.

В сообщении штаба по проведению праймериз также отмечается, что «объявление и проведение выборов в разгар эпидемии коронавируса недопустимо и преступно». Там также подчеркнули, что в настоящий момент невозможно определить единого кандидата.

Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН отметил, что заявление представителей оппозиции о выходе из предвыборного процесса в целом не окажет влияния на президентскую гонку.

«Это так называемое «Демократическое движение», прозападное, давно известное на политической сцене Белоруссии. За эти 20 лет они не смогли договориться о едином лидере, о координации своих действий. Появилось уже молодое поколение этих политиков, но суть – одна и та же.