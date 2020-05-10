В Белоруссии рассказали, как повлияет отказ оппозиции от праймериз на выборы
Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН назвал политиков в Минске, способных объединить оппозиционеров.
Белорусская оппозиция решила отказаться от проведения праймериз по выбору единого кандидата на президентских выборах, а также заявила о своем неучастии в предвыборной кампании. Об этом пишет Интерфакс.
В сообщении штаба по проведению праймериз также отмечается, что «объявление и проведение выборов в разгар эпидемии коронавируса недопустимо и преступно». Там также подчеркнули, что в настоящий момент невозможно определить единого кандидата.
Белорусский политолог Алексей Дзермант в эфире НСН отметил, что заявление представителей оппозиции о выходе из предвыборного процесса в целом не окажет влияния на президентскую гонку.
«Это так называемое «Демократическое движение», прозападное, давно известное на политической сцене Белоруссии. За эти 20 лет они не смогли договориться о едином лидере, о координации своих действий. Появилось уже молодое поколение этих политиков, но суть – одна и та же.
Они попытались провести праймериз в этом году, но коронавирус их подкосил. Они попереругались между собой, выясняя, кто там победил. Соответственно, рассчитывать, что эти силы могут оказать серьезное влияние на выборы, не стоит. По сути, это были изначально аутсайдеры и на предвыборную кампанию их заявление никак не повлияет», - отметил политолог.
Алексей Дзермант назвал другие персоны, которые способны объединить вокруг себя протестный электорат в Белоруссии.
Уже изъявил желание выдвинуться в президенты Валерий Цекало, бывший руководитель Парка высоких технологий. Он выступил с критикой Лукашенко (Александра, действующего президента Белоруссии – прим. НСН) -не слушком агрессивной, но в ней явно слышны скептические ноты в отношении политику, которую Лукашенко проводит. Это, наверное, те силы, которые попытаются создать волну и забрать голоса тех, кого не устраивает действующая власть», - пояснил эксперт.
Ранее Алексей Дзермант в эфире НСН предположил, что в новой Конституции страны может быть закреплен транзит власти.
«Думаю, руководство Белоруссии готовит почву для будущего транзита власти, хотя его конфигурация пока не известна. Возможно, последует перераспределение полномочий президентской власти – парламенту, а также на местный уровень. Скорее всего, будет усиление роди парламента, местного самоуправления, возможно, будет прописываться усиление роли партий в жизни страны и парламента. Еще возможно изменение преамбулы – возможно, какого-то геополитического выбора или нейтрального политического статуса. Но пока об этом рано говорить – эти вещи еще не озвучивались публично», - отметил эксперт.
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