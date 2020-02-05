Пророссийски настроенных белорусов стало гораздо меньше

Согласно данным исследования, в течение прошлого года количество сторонников союза с Россией уменьшилось с 60,4 процента до 40,4 процента, причем самое сильное снижение (14,7 процента) произошло в период с сентября по декабрь 2019 года.

Кроме того, выросло число сторонников союза Белоруссии с Европой – с 24,4 до 32 процентов.

В то же время 74,6 процента респондентов высказались за то, чтобы Россия и Белоруссия оставались независимыми государствами, имея при этом открытую границу без виз и таможни.

Отметим, что с сентября по декабрь 2019 года между Москвой и Минским шли переговоры по интеграции. Одновременно с этим в Белоруссии проходили митинги оппозиции против сближения двух стран.

