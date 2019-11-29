В Белоруссии призвали не путать партнерство с союзным государством

Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко договорились встретиться до нового года. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, главы Союзного государства увиделись накануне в Бишкеке на полях саммита ОДКБ. 8 декабря исполняется 20 лет с момента подписания договора о Союзном государстве. И сейчас стороны прорабатывают дорожные карты по ключевым вопросам партнерства.

В преддверии торжеств и деловых встреч Центр пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО обнародовал данные опроса об отношениях России и Белоруссии.

57% белорусских респондентов заявили что считают наиболее подходящими «союзнические» отношения с Россией, 31,8% — «партнерские»; 10,2% — «нейтральные». Еще 0,2% опрощенных заявили, что отношения двух государств должны быть «враждебными», такая же доля респондентов не смогла ответить на поставленный вопрос.

Белорусский политолог Александр Шпаковский в эфире НСН заявил, что это вполне ожидаемые результаты, но нужно четко понимать, что Минск хочет союзных и равноправных отношений с Москвой.

«За 20 лет существования Союзного государства мы можем наблюдать, что никакого поглощения не произошло. У белорусов дружественное восприятие русского народа. Многие поддерживают родственные связи. Насколько я знаю из опросов россиян, для них Белоруссия тоже лидирует в списке дружественных стран. Естественно, что люди хотят жить в союзнических и партнерских отношения с Россией», - пояснил политолог.

Ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что парафированная белорусским и российским премьерами программа действий по углублению интеграции в Союзном государстве не предполагает шагов, нарушающих принципы суверенитета и независимости.