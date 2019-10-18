Лукашенко признался, что с Ельциным предлагал Клинтону возглавить Союзное государство

18 октября 201914:40

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил, как вместе с Борисом Ельциным в шутку предлагал Биллу Клинтону возглавить Союзное государство. Об этой истории белорусский лидер рассказал на встрече в Академии управления в Минске. В то время у Клинтона заканчивался президентский срок и он не знал, чем займётся дальше, передаёт ТАСС.

По словам Лукашенко, шутливую идею назначить американского лидера главой Союза он высказал первому президенту России в кулуарах международного саммита. После этого Ельцин громко засмеялся, что также вызвало смех Клинтона, который, правда, сначала не понимал о чём речь.

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После пояснения переводчика глава Белого дома начал еще больше смеяться, рассказал белорусский лидер.

При этом, Александр Лукашенко не посоветовал любому президенту США руководить в Белоруссии или России.

«Придется заниматься и фермами, и картошкой, а не только мнениями людей», - заметил он, призвав понаблюдать за работой президентов на постсоветском пространстве и нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. «Две большие разницы», - констатировал Лукашенко.

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Фото: president.gov.by
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