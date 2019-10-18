Лукашенко признался, что с Ельциным предлагал Клинтону возглавить Союзное государство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил, как вместе с Борисом Ельциным в шутку предлагал Биллу Клинтону возглавить Союзное государство. Об этой истории белорусский лидер рассказал на встрече в Академии управления в Минске. В то время у Клинтона заканчивался президентский срок и он не знал, чем займётся дальше, передаёт ТАСС.
По словам Лукашенко, шутливую идею назначить американского лидера главой Союза он высказал первому президенту России в кулуарах международного саммита. После этого Ельцин громко засмеялся, что также вызвало смех Клинтона, который, правда, сначала не понимал о чём речь.
После пояснения переводчика глава Белого дома начал еще больше смеяться, рассказал белорусский лидер.
При этом, Александр Лукашенко не посоветовал любому президенту США руководить в Белоруссии или России.
«Придется заниматься и фермами, и картошкой, а не только мнениями людей», - заметил он, призвав понаблюдать за работой президентов на постсоветском пространстве и нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. «Две большие разницы», - констатировал Лукашенко.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Коммунисты в МГД разругались из-за проекта бюджета Москвы
- Лукашенко признался, что с Ельциным предлагал Клинтону возглавить Союзное государство
- Президент Турции опроверг нарушение перемирия на севере Сирии
- Иного не дано. Глава «Газпрома» за продление контракта с Украиной
- Появились новые факты из жизни Хачатуряна и убивших его дочерей