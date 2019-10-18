Лукашенко признался, что с Ельциным предлагал Клинтону возглавить Союзное государство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил, как вместе с Борисом Ельциным в шутку предлагал Биллу Клинтону возглавить Союзное государство. Об этой истории белорусский лидер рассказал на встрече в Академии управления в Минске. В то время у Клинтона заканчивался президентский срок и он не знал, чем займётся дальше, передаёт ТАСС.

По словам Лукашенко, шутливую идею назначить американского лидера главой Союза он высказал первому президенту России в кулуарах международного саммита. После этого Ельцин громко засмеялся, что также вызвало смех Клинтона, который, правда, сначала не понимал о чём речь.