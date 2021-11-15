Польша достроит забор на границе с Белоруссией в первой половине 2022 года
Власти Польши планируют в первом полугодии 2022 года завершить строительство нового ограждения на границе с Белоруссией для защиты от нелегальных мигрантов. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел республики Мачей Вонсик в эфире Польского радио.
Других деталей проекта замглавы МИД не назвал. Как отметил Вонсик, власти приняли решение воздержаться от передачи точной информации до подписания договоров.
Планируется, что Варшава потратит на новое заграждение 1,615 млрд злотых (около $414 млн). Строительство должно стартовать к началу декабря.
В октябре правительство Польши одобрило законопроект о строительстве стены на границе с Белоруссией. Проект будет представлять собой инженерный комплекс из высоких стен, сигнализации и систем видеонаблюдения, пишет РИА ФАН.
Ранее о строительстве стены у белорусской границы заявила Литва. Установка сооружения для защиты от мигрантов началась в июле, напоминают Известия. К ноябрю на границе двух стран уже установили стальной забор высотой три-четыре метра.
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