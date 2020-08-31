Посол Белоруссии явился в МИД Германии

Посол Белоруссии в Берлине Денис Сидоренко прибыл в министерство иностранных дел Федеративной республики Германия, куда его пригласили в связи с решением Минска лишить аккредитации иностранных журналистов. МИД ФРГ также выражает озабоченность задержаниями представителей средств массовой информации в Белоруссии в ходе акций протеста, передает RT.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Германии Кристофер Бургер назвал «вопиющими» события в Белоруссии. Он сообщил, что немецкие участники германо-белорусской стратегической консультативной группы, созданной глава МИД двух стран решили приостановить свое участие в ней.

Со своей стороны, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт указал на достоверные сообщения, подтверждающие очередные задержания мирных демонстрантов в Белоруссии. Зайберт констатировал «продолжающиеся репрессии» со стороны президента Александра Лукашенко.

Между тем, директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ Сергей Марков считает, что немецкие полицейские канцлера Ангелы Меркель проводят задержания более жестко, чем ОМОН Лукашенко.

Как отмечает РИА ФАН, политолог сравнил действия силовиков при задержании активистов в Миске с событиями в Берлине, где в минувшие выходные прошли многотысячные акции против ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.

