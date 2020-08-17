В Белоруссии освободили почти всех задержанных в ходе протестов
Почти все задержанные в ходе несанкционированных акций протеста в Белоруссии освобождены. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Генпрокуратуры республики. Кроме того, был обнародован список тех, кто отбывает административный арест. По информации пресс-службы ГП, этот список будет обновляться и дополняться. В ведомстве также отметили, что Генпрокуратура получает большое количество заявлений о превышении полномочий силовиками, все требования возбудить уголовные дела направляются в белорусский следственный комитет, отмечает Газета.ру.
Напомним, массовые акции протеста начались по всей Белоруссии после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни акций протеста были задержаны более 6,7 тысячи человек. Как сообщили в МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, один протестующий погиб.
Между тем, президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления перед рабочими на площадке Минского завода колёсных тягачей (МЗКТ) заявил, что не согласится на новые выборы главы государства.
«Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», - цитирует Лукашенко RT.
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