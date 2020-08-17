В Белоруссии освободили почти всех задержанных в ходе протестов

Почти все задержанные в ходе несанкционированных акций протеста в Белоруссии освобождены. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Генпрокуратуры республики. Кроме того, был обнародован список тех, кто отбывает административный арест. По информации пресс-службы ГП, этот список будет обновляться и дополняться. В ведомстве также отметили, что Генпрокуратура получает большое количество заявлений о превышении полномочий силовиками, все требования возбудить уголовные дела направляются в белорусский следственный комитет, отмечает Газета.ру.

Напомним, массовые акции протеста начались по всей Белоруссии после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.