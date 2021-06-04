В Белоруссии осудили создателей Telegram-канала «Водители 97%»

По версии следствия, администраторы Telegram-канала способствовали нарушению общественного порядка в Минске, неповиновению милиции и блокировке дорог, а также инструктировали его читателей, как выстраивать тактику противоправных действий.

В августе 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы. По официальным данным, победу на них одержал Александр Лукашенко, набравший около 80% голосов. Однако, оппозиция считает, что на самом деле он набрал 3%. Граждане, считающие, что их обманули, вышли в Минске и других городах на мирные акции протеста, многие из них были задержаны.

Протестующих координировали некоторые Telegram-каналы.

23 мая из-за сообщения о минировании в Минске экстренно посадили пассажирский самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. На борту самолета находились бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Их сняли с рейса и задержали.

Как заявил на пресс-конференции в НСН глава центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов, Протасевичу грозит до 12 лет заключения. Между тем, изначально СМИ писали о смертной казни, которую могут применить в Белоруссии в отношении журналиста.

