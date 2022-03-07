В Белоруссии начался третий этап переговоров России и Украины
Третий этап переговоров России и Украины начался в Брестской области Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России.
Состав российской делегации остался прежним. Ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Кроме того, на переговорах Россию представляют заместитель главы МИД Андрей Руденко, замглавы обороны Александр Фомин, посол России в Белоруссии Борис Грызлов и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В составе украинской делегации на третий этап переговоров прибыли советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников и другие.
Ранее глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что седьмого марта на встрече будут обсуждаться три блока вопросов: вопрос внутриполитического урегулирования, международные гуманитарные аспекты и вопросы военного урегулирования.
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