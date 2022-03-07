В Белоруссии начался третий этап переговоров России и Украины

Состав российской делегации остался прежним. Ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Кроме того, на переговорах Россию представляют заместитель главы МИД Андрей Руденко, замглавы обороны Александр Фомин, посол России в Белоруссии Борис Грызлов и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В составе украинской делегации на третий этап переговоров прибыли советник главы Офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, министр обороны Украины Алексей Резников и другие.

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что седьмого марта на встрече будут обсуждаться три блока вопросов: вопрос внутриполитического урегулирования, международные гуманитарные аспекты и вопросы военного урегулирования.

