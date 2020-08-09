В Белоруссии досрочно на выборах президента проголосовали 41,7% граждан

В Белоруссии за пять дней предварительного голосования на выборах президента проголосовали 41,7 % граждан. Об этом рассказала председатель Центризбиркома Лидия Ермошина в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Уже цифра 41,7%. Причем в Гомельской области выборы состоялись, там уже более 50%»,», — цитируют Ермошину «Известия».

В Минске явка составила 33,4%, в Минской области — 39,66%, уточняет RT.