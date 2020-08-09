В Белоруссии досрочно на выборах президента проголосовали 41,7% граждан

В Белоруссии за пять дней предварительного голосования на выборах президента проголосовали 41,7 % граждан. Об этом рассказала председатель Центризбиркома Лидия Ермошина в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Уже цифра 41,7%. Причем в Гомельской области выборы состоялись, там уже более 50%»,», — цитируют Ермошину «Известия».

В Минске явка составила 33,4%, в Минской области — 39,66%, уточняет RT.

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С 4 по 8 августа в стране проходило досрочное голосование, напоминает Газета.ru.

Всего в Белоруссии работают более 5,7 тыс. избирательных участков в рамках основного дня голосования выборов президента.

Борьба разворачивается между пятью кандидатами на пост президента Белоруссии, зарегистрированных Центризбиркомом республики: Андреем Дмитриевым,, Анной Канопацкой, Александром Лукашенко, Светланой Тихановской, Сергеем Черечней.

О предвыборной ситуации, в которой оказался президент Белоруссии Александр Лукашенко, высказался в эфире НСН политолог Александр Рар.

«Александр Лукашенко попал в некий капкан. Он сильно ссорился с Россией, чуть ли не обвинял Россию в том, что она хочет устроить в Белоруссии какой-то майдан. В то же самое время, наивно полагает, что Европейский союз готов, несмотря на все экономические проблемы из-за коронавируса, принять или приблизить Белоруссию к Западу. Но Лукашенко ошибается, потому что Запад, конечно, готов играть в геополитические игры и приблизить Белоруссию к себе, но без Лукашенко, которого по-прежнему считают главным диктатором Европы», – отметил Рар.


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ФОТО: flickr.com
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