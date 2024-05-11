В Белом доме заявили о тактических успехах РФ на Украине

США наблюдают тактические успехи России на востоке Украины и особенно на Донбассе. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его мнению, положительная динамика в действиях Москвы на этом направлении связана с тем, что американский конгресс слишком долго согласовывал вопрос помощи Киеву.