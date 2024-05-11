В Белом доме заявили о тактических успехах РФ на Украине
США наблюдают тактические успехи России на востоке Украины и особенно на Донбассе. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его мнению, положительная динамика в действиях Москвы на этом направлении связана с тем, что американский конгресс слишком долго согласовывал вопрос помощи Киеву.
До этого российские военные корреспонденты в Telegram-каналах начали распространять информацию о начале усиленных боевых действий в Харьковской области, в том числе в районе Волчанска. Однако Министерство обороны РФ официально информацию пока не подтвердило.
Ранее RT также сообщил, что штурмовики Су-25 ВКС России поразили опорный пункт ВСУ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru