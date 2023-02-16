В Белом доме заявили, что не побуждают Украину атаковать территорию России

По его словам, американская администрация донесла свою позицию в частных и публичных контактах. Об этом чиновник заявил, выступая в Джорджтаунском университете.

Кирби заверил, что Вашингтон не способствует тому, чтобы Украина атаковала российскую территорию.

Противостояние с Россией может длиться много лет, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Членам альянса стоит подготовиться к такому развитию событий, предупредил он.

Президент Польши Анджей Дуда ранее предложил создать запасы складов на востоке НАТО. Он заявил, что оружие пригодится на случай нападения на члена альянса, пишет НСН.

