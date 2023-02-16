Европейские арсеналы техники иссякли из-за помощи Украине

По словам журналистов издания, у многих министров обороны, встретившихся в штаб-квартире Североатлантического альянса и принимающих участие в Мюнхенской конференции по безопасности, «нахмуренные брови и встревоженные взгляды». Сложившаяся ситуация заставила их задуматься о том, как долго страны смогут продолжать поддерживать Киев на должном уровне.

Financial Times полагает, что боевые действия на Украине нанесли существенный удар по неподготовленному к такому повороту оборонному сектору Европы. Европейские предприятия не могут производить такое количество снарядов, которого Киеву хватит на неделю, а время ожидания некоторых боеприпасов выросло более чем вдвое.

Сообщается, что в восточных государствах Североатлантического альянса арсеналы военной техники производства СССР, которой солдаты ВСУ умеют управлять, иссякли, а поставки западных вооружений затягиваются на недели и месяцы из-за внушительных объемов ремонта.

Кроме того, газета отметила, что военная экономика России функционирует как минимум на протяжении года, а европейские страны «только включаются в работу».

Ранее сообщалось, что Украине придется экономить боеприпасы из-за истощения запасов оружия в странах Запада. Об этом сообщило агентство НСН.