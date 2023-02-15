Дуда: Варшава предлагает создать склады вооружений на востоке НАТО

По его словам, это оружие пригодилось бы на случай нападения на страны-участницы военного блока.

Дуда подчеркнул, что это позволило бы сократить время для ответа потенциальному агрессору.

Ранее, как сообщала НСН, президент Польшы Анджей Дуда заявил, что Россия победит, если Запад срочно не поставит Украине оружие.



