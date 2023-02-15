Дуда: Варшава предлагает создать склады вооружений на востоке НАТО

Польша предлагает создать на восточных окраинах Североатлантического альянса как можно больше различных складов, где хранилось бы различное вооружение. С таким предложением выступил польский президент Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает ТАСС.

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По его словам, это оружие пригодилось бы на случай нападения на страны-участницы военного блока.

Дуда подчеркнул, что это позволило бы сократить время для ответа потенциальному агрессору.

Ранее, как сообщала НСН, президент Польшы Анджей Дуда заявил, что Россия победит, если Запад срочно не поставит Украине оружие.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПольшаНападениеГраницаНАТОВооружение
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