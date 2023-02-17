В Белом доме заявили, что не добиваются смены власти в России

Администрация Соединенных Штатов не ставит целью добиться смены власти в РФ, заявил представитель Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

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«В нашей политике в отношении российского правительства изменений нет", - сказал чиновник в ходе брифинга.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что Владимир Путин не должен оставаться во главе страны.

В Белом доме призвали не видеть в словах Байдена призывов к смене власти. Представитель президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не президенту США, а народу России решать, кто будет во главе государства.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала провокацией рекомендации Вашингтона американским гражданам покинуть Россию, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РоссияСША
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