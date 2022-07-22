Минюст включил в список иноагентов Лазареву и Яшина

Минюст расширил список иноагентов, сообщает РИА Новости.

В обновленный список вошли телеведущая Татьяна Лазарева, политик Илья Яшин, блогер Ника Белоцерковская и общественник Максим Кац, а также бывший сотрудник ФБК (признан иноагентом, запрещен в РФ как экстремистская организация) Руслан Шаведдинов.

Илья Яшин сейчас арестован по делу о фейках об армии. На Нику Белоцерсковскую заведено уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России в ходе «спецоперации» на Украине.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России признала нежелательной в стране деятельность Фонда открытой Эстонии (Open Estonia Foundation).









