Минюст включил в список иноагентов Лазареву и Яшина
Минюст расширил список иноагентов, сообщает РИА Новости.
В обновленный список вошли телеведущая Татьяна Лазарева, политик Илья Яшин, блогер Ника Белоцерковская и общественник Максим Кац, а также бывший сотрудник ФБК (признан иноагентом, запрещен в РФ как экстремистская организация) Руслан Шаведдинов.
Илья Яшин сейчас арестован по делу о фейках об армии. На Нику Белоцерсковскую заведено уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России в ходе «спецоперации» на Украине.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура России признала нежелательной в стране деятельность Фонда открытой Эстонии (Open Estonia Foundation).
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