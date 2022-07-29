Блинкен провел беседу с Лавровым
29 июля 202219:59
Глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что провел беседу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Блинкена, беседа состоялась 29 июля. Американский политик назвал беседу откровенной и прямолинейной.
Отмечается, что стороны обсуждали обмен заключенными. Также Блинкен уведомил Лаврова о дальнейших санкциях в случае, если российские власти присоединят к РФ украинские территории.
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29 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru