В Белом доме рассказали, как Байден проводит свободное время
Стало известно, как президент США Джо Байден проводит свободное время, пишут «Известия».
Как сообщила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, как многие американцы, глава государства «любит кино, у него две собаки, которых он любит». «Я бы сказала, думаю, он любит проводить время с семьей и теми, кого он любит, чтобы просто передохнуть…», - сказала Псаки.
При этом она отметила, что американский президент занимается подобными вещами тогда, когда у него, выдается ограниченное количество свободного времени.
Ранее, американский лидер Джо Байден вновь оконфузился во время своего выступления.
На сей раз президент США перепутал слова «салун» и «салон».
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