В Белом доме рассказали, как Байден проводит свободное время

Как сообщила пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, как многие американцы, глава государства «любит кино, у него две собаки, которых он любит». «Я бы сказала, думаю, он любит проводить время с семьей и теми, кого он любит, чтобы просто передохнуть…», - сказала Псаки.

При этом она отметила, что американский президент занимается подобными вещами тогда, когда у него, выдается ограниченное количество свободного времени.

Ранее, американский лидер Джо Байден вновь оконфузился во время своего выступления.

На сей раз президент США перепутал слова «салун» и «салон».

