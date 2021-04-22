Байден в очередной раз перепутал слова

На сей раз президент США перепутал слова «салун» и «салон». Глава государства допустил такую оговорку, выступая с речью по ситуации с пандемией COVID-19. Президент говорил о сознательности американских граждан, которые принимают участие в программе вакцинации. В качестве примера он привел «салун» красоты в Огайо. Байден поспешил исправиться и отшутиться по этому поводу. «…Салун? Салон. Может, они и посещают салуны, я не знаю. Но на выходе из салона сотрудники помогали клиентам записываться им и членам их семьи на вакцинацию», — сказал президент США.

Ранее Байден в своей речи о России несколько раз оговорился. Так, глава государства перепутал «эскалацию» и «вакцинацию» и неправильно произнес фамилию российского президента Владимира Путина.

До этого Байден забыл имя главы Пентагона Ллойда Остина. При этом министр обороны стоял в нескольких метрах от Байдена.

