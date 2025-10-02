В Белом доме проведут для Трампа закрытый брифинг по разведке
2 октября 202507:59
Президент США Дональд Трамп посетит закрытый для прессы брифинг разведывательных служб. Об этом говорится в расписании политика.
Мероприятие начнется в четверг в 11:00 (18:00 мск), оно пройдет в Овальном кабинете Белого дома. Тема брифинга не раскрывается.
Ранее СМИ сообщили, что Трампа предупредили о планах ВСУ начать наступление в ближайшее время. Для продвижения Киеву потребуется поддержка разведки США, пишет 360.ru.
