В Белом доме проведут для Трампа закрытый брифинг по разведке

Президент США Дональд Трамп посетит закрытый для прессы брифинг разведывательных служб. Об этом говорится в расписании политика.

СМИ: США хотят предоставить Киеву разведданные для ударов вглубь РФ

Мероприятие начнется в четверг в 11:00 (18:00 мск), оно пройдет в Овальном кабинете Белого дома. Тема брифинга не раскрывается.

Ранее СМИ сообщили, что Трампа предупредили о планах ВСУ начать наступление в ближайшее время. Для продвижения Киеву потребуется поддержка разведки США, пишет 360.ru.

ФОТО: AP / ТАСС
