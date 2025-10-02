В аэропорту в Нью-Йорке столкнулись два самолета
Два самолета столкнулись во время руления в аэропорту «Ла-Гуардия» в Нью-Йорке. Об этом сообщил телеканал ABC, сославшись на диспетчеров.
Инцидент произошел в среду.
«Два региональных самолета компании Delta столкнулись на низкой скорости во время руления... Правое крыло одного из самолетов столкнулось с носовой частью другого», - указано в сообщении.
По данным пилотов, пострадал по меньшей мере один человек.
Ранее два пассажирских самолета столкнулись в московском аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел с бортом авиакомпании «Россия» и другим воздушным судном при движении по рулежной дорожке, лайнер получил повреждения, пишет Ura.ru.
