СМИ: США хотят предоставить Киеву разведданные для ударов вглубь РФ

Американские власти намерены предоставить Киеву разведданные для нанесения ударов вглубь российской территории, сообщает The Wall Street Journal.

СМИ: Новые поставки США Киеву могут включать ракеты ATACMS

Кроме того, по данным издания, планируется попросить НАТО оказать Украине такую же помощь. Ожидается, что удары будут наноситься по энергетической инфраструктуре России.

Также администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность поставки Киеву мощного вооружения для нанесения ударов. Не исключена поставка ракет Tomahawk и Barracuda или других с дальностью атаки 800 км.

Ранее стало известно, что Минобороны США на протяжении несколько месяцев запрещает Украине наносить удары вглубь российский территории ракетами большой дальности ATCMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ABACA / TASS
ТЕГИ:РоссияУкраинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры