СМИ: США хотят предоставить Киеву разведданные для ударов вглубь РФ

Кроме того, по данным издания, планируется попросить НАТО оказать Украине такую же помощь. Ожидается, что удары будут наноситься по энергетической инфраструктуре России.

Также администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность поставки Киеву мощного вооружения для нанесения ударов. Не исключена поставка ракет Tomahawk и Barracuda или других с дальностью атаки 800 км.

Ранее стало известно, что Минобороны США на протяжении несколько месяцев запрещает Украине наносить удары вглубь российский территории ракетами большой дальности ATCMS, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

