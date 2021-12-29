В Белом доме предположили, что Путин и Байден обсудят Иран 30 декабря
Темой переговоров президента США и России Джо Байдена и Владимира Путина может стать ядерная сделка с Ираном по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию США.
В администрации заявили, что переговоры в Вене с РФ по данному вопросу были конструктивными. Отмечается также, что эта тема поднималась на недавней видеосвязи Путина и Байдена.
Ранее 9 декабря по итогам очередного раунда переговоров в Вене сообщалось, что все стороны соглашения готовы максимизировать усилия для перезапуска СВПД без изъятий.
СВПД было подписано в 2015 году между Ираном, США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. В соответствии в документом Тегеран отказывался от ядерной программы в обмен на отмену международных санкций в отношении Ирана.
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