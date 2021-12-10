МИД РФ: Все стороны готовы максимизировать усилия для перезапуска СВПД без изъятий

Все стороны возобновившихся 9 декабря переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе выразили готовность к максимизации усилий для финального определения практических шагов в этом направлении. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

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Отмечается, что перезапуск сделки ожидается «в его первоначальном виде без дополнений и изъятий».

Седьмой раунд переговоров был приостановлен 3 декабря для консультаций. 9 декабря переговоры возобновились в Вене.

СВПД было подписано в 2015 году между Ираном, США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. В соответствии в документом Тегеран отказывался от ядерной программы в обмен на отмену международных санкций в отношении Ирана.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИД РФИран
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