МИД РФ: Все стороны готовы максимизировать усилия для перезапуска СВПД без изъятий

Отмечается, что перезапуск сделки ожидается «в его первоначальном виде без дополнений и изъятий».

Седьмой раунд переговоров был приостановлен 3 декабря для консультаций. 9 декабря переговоры возобновились в Вене.

СВПД было подписано в 2015 году между Ираном, США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. В соответствии в документом Тегеран отказывался от ядерной программы в обмен на отмену международных санкций в отношении Ирана.

