В Белом доме после слов Путина признали, что США есть над чем подумать

Кроме того, пресс-секретарь выразила мнение, что Путин вряд ли поддается обидам, так как «него более толстая кожа, чем за ним могут признавать его сотрудники».

Путин 18 марта заявил, что до сих пор афроамериканцы в США сталкиваются с «несправедливостью и истреблением», а также напомнил о «очень тяжелом» и «очень жестоком» периоде рабовладения в США.

Ранее Псаки заявила, что президент США Джо Байден «не будет сдерживаться ни в словах, ни в действиях», сообщает пресс-служба Белого дома.

По её словам, американский лидер не жалеет о своих высказываниях о президенте России Владимире Путине.

