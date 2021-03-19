Пушков прокомментировал слова Псаки о России

«Пусть аппарат Белого дома и Госдеп сначала научат дипломатии своего президента, а потом уже о важности дипломатии толкуют. А то одно с другим никак не вяжется», - написал политик в своем Telegram-канале.

Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заявила, что президент США Джо Байден «не будет сдерживаться ни в словах, ни в действиях», сообщает пресс-служба Белого дома.

По её словам, американский лидер не жалеет о своих высказываниях о президенте России Владимире Путине.

