Пушков прокомментировал слова Псаки о России

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова представителя Белого дома Джен Псаки о сотрудничестве с Москвой.

Байден не ответил на вопрос о готовности к разговору с Путиным

«Пусть аппарат Белого дома и Госдеп сначала научат дипломатии своего президента, а потом уже о важности дипломатии толкуют. А то одно с другим никак не вяжется», - написал политик в своем Telegram-канале.

Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заявила, что президент США Джо Байден «не будет сдерживаться ни в словах, ни в действиях», сообщает пресс-служба Белого дома.

По её словам, американский лидер не жалеет о своих высказываниях о президенте России Владимире Путине.

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ФОТО: Пресс-служба сенатора
ТЕГИ:СШААлександр Пушкин
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