В Белом доме понадеялись на продление зерновой сделки
Представитель администрации президента США Джон Кирби выразил надежду, что зерновая сделка будет продлена, пишет ТАСС.
Он заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать усилия ООН и Турции по реализации зерновой сделки. Договоренность имеет значение далеко за пределами Черноморского региона, считает Кирби.
Представитель Белого дома не стал комментировать отсутствие прогресса по выполнению российских требований в рамках сделки.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин допустил, что 18 июля станет последним днем действия зерновой сделки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru