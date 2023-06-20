В Белом доме понадеялись на продление зерновой сделки

Он заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать усилия ООН и Турции по реализации зерновой сделки. Договоренность имеет значение далеко за пределами Черноморского региона, считает Кирби.

Представитель Белого дома не стал комментировать отсутствие прогресса по выполнению российских требований в рамках сделки.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин допустил, что 18 июля станет последним днем действия зерновой сделки, передает «Радиоточка НСН».

