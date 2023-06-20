ООН признала отсутствие перспектив по требованиям России в рамках зерновой сделки

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что в рамках консультаций представители ООН признали, что ничего не могут сделать по трём требованиям России в рамках зерновой сделки, сообщает ТАСС.

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Он напомнил, что речь идёт о возобновлении работы аммиакопровода Тольятти - Одесса, поставках сельскохозяйственной техники и запчастей, а также переподключении «Россельхозбанка» к SWIFT.

«Ооновцы даже сказали, что и перспектив как таковых нет. Это очень, конечно, печально», - заключил дипломат.

Ранее Вершинин не исключил, что 18 июля станет последним днём действия зерновой сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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