ООН признала отсутствие перспектив по требованиям России в рамках зерновой сделки
Замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что в рамках консультаций представители ООН признали, что ничего не могут сделать по трём требованиям России в рамках зерновой сделки, сообщает ТАСС.
Он напомнил, что речь идёт о возобновлении работы аммиакопровода Тольятти - Одесса, поставках сельскохозяйственной техники и запчастей, а также переподключении «Россельхозбанка» к SWIFT.
«Ооновцы даже сказали, что и перспектив как таковых нет. Это очень, конечно, печально», - заключил дипломат.
Ранее Вершинин не исключил, что 18 июля станет последним днём действия зерновой сделки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сын президента США Хантер Байден признался в налоговых нарушениях
- Детей погибших участников СВО будут зачислять в школы вне очереди
- Мишустин призвал быстрее переходить на сети связи нового поколения
- ООН признала отсутствие перспектив по требованиям России в рамках зерновой сделки
- Призвавшего ввести санкции против России Басту выгнали из «Единой Сербии»
- Столтенберг: ВСУ наталкиваются на хорошо подготовленную российскую оборону
- В России установили 3 сентября День Победы над милитаристской Японией
- Вучич назвал условие для начала переговоров с «премьером» Косово
- Тамбовский пороховой завод подтвердил гибель четырех человек при взрыве
- Верховный суд Белоруссии подтвердил приговор Тихановской
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru