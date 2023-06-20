ООН признала отсутствие перспектив по требованиям России в рамках зерновой сделки

Две мины и взрыватель нашли в промзоне на Автозаводской улице

В московских колледжах стартовала приемная кампания

Вместо части промзоны «Калибр» в Останкино появится новый ЖК

Более 60 объектов у станций метро, МЦК, МЦД и ЖД платформ приведут в порядок в этом году

В павильонах «Здоровая Москва» за месяц приняли около 70 тысяч пациентов