Трамп намерен выступить с заявлением из Белого дома

Президент США Дональд Трамп 30 сентября сделает объявление в Белом доме. Об этом говорится в расписании политика.

«В 11 утра по американскому восточному времени (18.00 мск) президент сделает объявление из Овального кабинета», - указано в графике.

Тема заявления Трампа не раскрывается.

Согласно расписанию, глава Белого дома в 8 утра посетит базу морской пехоты в Куантико в штате Вирджиния, выступит там с речью и вернется в свою резиденцию. После объявления Трамп намерен заняться подписанием указов.

Между тем американский лидер на пресс-конференции в Белом доме предложил создать международный «Совет мира» для урегулирования ситуации в секторе Газа, пишет Ura.ru.

