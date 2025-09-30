Трамп намерен выступить с заявлением из Белого дома
Президент США Дональд Трамп 30 сентября сделает объявление в Белом доме. Об этом говорится в расписании политика.
«В 11 утра по американскому восточному времени (18.00 мск) президент сделает объявление из Овального кабинета», - указано в графике.
Тема заявления Трампа не раскрывается.
Согласно расписанию, глава Белого дома в 8 утра посетит базу морской пехоты в Куантико в штате Вирджиния, выступит там с речью и вернется в свою резиденцию. После объявления Трамп намерен заняться подписанием указов.
Между тем американский лидер на пресс-конференции в Белом доме предложил создать международный «Совет мира» для урегулирования ситуации в секторе Газа, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- План-капкан от Белого дома: Зачем Трампу «Совет мира» по сектору Газа
- Пугачева сохранила права на 166 своих песен в России
- Трамп намерен выступить с заявлением из Белого дома
- Над Россией уничтожили 81 украинский беспилотник
- Умер писатель Александр Бушков
- СМИ: Уиткофф планирует оставить пост спецпосланника Трампа
- Российским чиновникам предлагают стать бездомными за 150 тысяч рублей
- Глава Пентагона получил удар в пах в прямом эфире
- Власти потребовали у АЗС объяснений из-за роста цен на топливо
- Стало известно, почему Путин не заводит соцсети
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru