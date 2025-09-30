В Милане снесут футбольный стадион «Сан-Сиро»

Стадион «Сан-Сиро» в Милане, где проходят домашние матчи итальянских футбольных клубов «Интер» и «Милан», снесут. Об этом сообщил журналист Танкреди Палмери в социальной сети Х.

Миланский Городской совет принял решение о продаже арены «Интеру» и «Милану», которые снесут стадион. По данным газеты Il Messaggero, планируется возвести более современное и функциональное сооружение к чемпионату Европы по футболу 2032 года.

«Сан-Сиро» построили в 1926 году, арену реконструировали в 1956-м и 1989 годах. Стадион может вместить более 80 тысяч человек. В феврале 2026 года на площадке состоится церемония открытия зимних Олимпийских игр. Соревнования пройдут 6-22 февраля, напоминает 360.ru.

