В Милане снесут футбольный стадион «Сан-Сиро»
Стадион «Сан-Сиро» в Милане, где проходят домашние матчи итальянских футбольных клубов «Интер» и «Милан», снесут. Об этом сообщил журналист Танкреди Палмери в социальной сети Х.
Миланский Городской совет принял решение о продаже арены «Интеру» и «Милану», которые снесут стадион. По данным газеты Il Messaggero, планируется возвести более современное и функциональное сооружение к чемпионату Европы по футболу 2032 года.
«Сан-Сиро» построили в 1926 году, арену реконструировали в 1956-м и 1989 годах. Стадион может вместить более 80 тысяч человек. В феврале 2026 года на площадке состоится церемония открытия зимних Олимпийских игр. Соревнования пройдут 6-22 февраля, напоминает 360.ru.
