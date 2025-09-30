СМИ: Уиткофф планирует оставить пост спецпосланника Трампа
Американского спецпосланника от президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа могут отправить в отставку, сообщает The Times of Israel.
По данным издания, это может произойти до конца текущего года и может быть связано с тем, что прорыв в конфликте в Газе, похоже, находится в пределах досягаемости.
Газета отмечает, что такая мера может быть своевременна. Однако в случае длительного разрешения конфликта работу Уиткоффа могут продлить.
Ранее стало известно, что Уиткофф нарушил протокол на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
