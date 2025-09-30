СМИ: Уиткофф планирует оставить пост спецпосланника Трампа

Американского спецпосланника от президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа могут отправить в отставку, сообщает The Times of Israel.

СМИ: Уиткофф сообщил о готовности Трампа провести встречу с Путиным и Зеленским

По данным издания, это может произойти до конца текущего года и может быть связано с тем, что прорыв в конфликте в Газе, похоже, находится в пределах досягаемости.

Газета отмечает, что такая мера может быть своевременна. Однако в случае длительного разрешения конфликта работу Уиткоффа могут продлить.

Ранее стало известно, что Уиткофф нарушил протокол на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

