Над Россией уничтожили 81 украинский беспилотник

Более 80 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над территорией России в течение прошедшей ночи. Об этом рассказало Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат», – отмечается в сообщении.

Как указали в министерстве, 26 дронов сбили над Воронежской областью, 25 – над Белгородской, 12 – над Ростовской. Кроме того, военные уничтожили 11 БПЛА в Курской области и семь – в Волгоградской.

Ранее в поселке Майский Белгородской области из-за падения обломков дронов загорелась хозпостройка, никто не пострадал, пишет Ura.ru.

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиМинобороны

