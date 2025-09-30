Над Россией уничтожили 81 украинский беспилотник
Более 80 беспилотников ВСУ самолетного типа нейтрализовали над территорией России в течение прошедшей ночи. Об этом рассказало Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат», – отмечается в сообщении.
Как указали в министерстве, 26 дронов сбили над Воронежской областью, 25 – над Белгородской, 12 – над Ростовской. Кроме того, военные уничтожили 11 БПЛА в Курской области и семь – в Волгоградской.
Ранее в поселке Майский Белгородской области из-за падения обломков дронов загорелась хозпостройка, никто не пострадал, пишет Ura.ru.
