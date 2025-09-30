СМИ: В США задержали мужчину, пытавшегося перелезть через забор Белого дома

В четырех регионах России прекратят рассылать бумажные повестки Мадуро наделили себя дополнительными полномочиями в случае начала войны Мошенники начали похищать деньги у квартирантов от имени собственников С января 2024 года россияне стали намного чаще летать во Вьетнам В России чиновникам и топ-менеджерам предложили «бомж-тур»