СМИ: В США задержали мужчину, пытавшегося перелезть через забор Белого дома

Мужчину задержали при попытке перелезть через забор Белого дома в Вашингтоне. Об этом пишет Daily Mail.

«Сотрудники Секретной службы... задержали мужчину, пытавшегося перелезть через забор Белого дома», - рассказал изданию неназванный представитель ведомства.

Отмечается, что задержанного вывели в наручниках. Он заключен под стражу за незаконное проникновение.

Ранее вокруг Белого дома установили большой периметр безопасности после убийства в США активиста Чарли Кирка, напоминает РЕН ТВ.

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
