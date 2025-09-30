СМИ: В США задержали мужчину, пытавшегося перелезть через забор Белого дома
30 сентября 202508:34
Мужчину задержали при попытке перелезть через забор Белого дома в Вашингтоне. Об этом пишет Daily Mail.
«Сотрудники Секретной службы... задержали мужчину, пытавшегося перелезть через забор Белого дома», - рассказал изданию неназванный представитель ведомства.
Отмечается, что задержанного вывели в наручниках. Он заключен под стражу за незаконное проникновение.
Ранее вокруг Белого дома установили большой периметр безопасности после убийства в США активиста Чарли Кирка, напоминает РЕН ТВ.
