В Феодосии на нефтебазе загорелась емкость с дизельным топливом
30 сентября 202508:45
Резервуар с остатками дизельного топлива загорелся в Феодосии. Об этом сообщило управление МЧС по Крыму.
Возгорание произошло на территории АО «Морской Нефтяной Терминал». Пожарные локализовали огонь на площади 638 квадратных метров.
«В 08.00 возгорание... полностью ликвидировано», - указали в ведомстве.
Ранее на нефтебазе в поселке Прохоровка Белгородской области загорелись резервуары после атаки БПЛА, никто не пострадал, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- От музыки до балета: Чем панк-сказка «Король и Шут» удивит зрителей
- Жительница Кузбасса выиграла в лотерею 20 млн рублей
- В Феодосии на нефтебазе загорелась емкость с дизельным топливом
- СМИ: В США задержали мужчину, пытавшегося перелезть через забор Белого дома
- В Милане снесут футбольный стадион «Сан-Сиро»
- План-капкан от Белого дома: Зачем Трампу «Совет мира» по сектору Газа
- Пугачева сохранила права на 166 своих песен в России
- Трамп намерен выступить с заявлением из Белого дома
- Над Россией уничтожили 81 украинский беспилотник
- Умер писатель Александр Бушков
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru