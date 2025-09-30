В Феодосии на нефтебазе загорелась емкость с дизельным топливом

Резервуар с остатками дизельного топлива загорелся в Феодосии. Об этом сообщило управление МЧС по Крыму.

Возгорание произошло на территории АО «Морской Нефтяной Терминал». Пожарные локализовали огонь на площади 638 квадратных метров.

«В 08.00 возгорание... полностью ликвидировано», - указали в ведомстве.

Ранее на нефтебазе в поселке Прохоровка Белгородской области загорелись резервуары после атаки БПЛА, никто не пострадал, напоминает РЕН ТВ.

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
