В Белом доме объяснили, почему Байден позвонил Путину в числе первых

Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Джен Псаки объяснила, почему глава государства позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину раньше, чем некоторым другим мировым лидерам, сообщает РИА Новости.

Так, отвечая на вопрос, почему глава Белого дома до сих пор не созвонился с председателем КНР Си Цзиньпином, Псаки сообщила, что американский президент вступил в должность чуть более двух недель назад и еще не успел позвонить каждому мировому лидеру. При этом разговор с Путиным отчасти имел место, так как «приближалось истечение срока действия ДСНВ».

В Белом доме рассказали о разговоре Путина и Байдена

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал подробности телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Они обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и международные отношения в целом. Одной из центральных тем стало продление договора СНВ-3. Также лидеры договорились о сотрудничать в борьбе с коронавирусом.

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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
ТЕГИ:Владимир ПутинДжо Байден
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