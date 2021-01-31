Песков раскрыл детали телефонного разговора Путина и Байдена
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал подробности телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Они обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и международные отношения в целом. Одной из центральных тем стало продление договора СНВ-3. Также лидеры договорились о сотрудничать в борьбе с коронавирусом.
«При этом согласились, что наличие этих разногласий не должно подразумевать отсутствие диалога и что, наоборот, эти разногласия требуют достаточно интенсивного диалога двух стран», — цитирует Пескова Газета.ru
Песков отметил очень глубокие разногласия в позиции глав двух держав, подчеркнув также прагматичный тон их разговора.
Напомним, в среду Совет Федерации РФ на заседании 27 января ратифицировал соглашение о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Россия и США приняли решение продлить договор на пять лет без предварительных условий и дополнений.
Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН заявил, что это решение в интересах всего мира.
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