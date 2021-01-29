В Белом доме рассказали о разговоре Путина и Байдена

Президент США Джо Байден не сдерживался в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, передает RT слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

«Он никогда не сдерживался в том, что касается президента Путина или его опасений по поводу действий российского правительства. И он, конечно, чётко передал это во время разговора», сказала Псаки.

В среду Совет Федерации РФ на заседании 27 января ратифицировал соглашение о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Россия и США приняли решение продлить договор на пять лет без предварительных условий и дополнений.

Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН заявил, что это решение в интересах всего мира.

