В Белом доме рассказали о разговоре Путина и Байдена
Президент США Джо Байден не сдерживался в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, передает RT слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
«Он никогда не сдерживался в том, что касается президента Путина или его опасений по поводу действий российского правительства. И он, конечно, чётко передал это во время разговора», сказала Псаки.
В среду Совет Федерации РФ на заседании 27 января ратифицировал соглашение о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Россия и США приняли решение продлить договор на пять лет без предварительных условий и дополнений.
Зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин в эфире НСН заявил, что это решение в интересах всего мира.
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