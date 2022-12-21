В Белом доме назвал визит Зеленского в США «сигналом Путину»
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США должен продемонстрировать президенту России Владимиру Путину, что Вашингтон не прекратит поддержку Киева. Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома.
Ранее стало известно, что президент Зеленский посетит Вашингтон. Политик встретится с президентом США Джо Байденом и выступит в конгрессе.
«Речь идет о том, чтобы послать сигнал Путину и послать сигнал миру, что Америка будет с Украиной столько, сколько потребуется», — цитирует чиновника РИА Новости.
Также представитель американской администрации выразил уверенность, что поддержка Киева со стороны Вашингтона останется «широкой, значительной и двухпартийной».
Кроме того, сотрудник Белого дома заявил, что Штаты пока не видят способа завершить украинский конфликт дипломатическим путем «на справедливых условиях». Чиновник также отметил, что Вашингтон не намерен подталкивать Зеленского к переговорам с Россией.
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