В Белом доме назвал визит Зеленского в США «сигналом Путину»

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США должен продемонстрировать президенту России Владимиру Путину, что Вашингтон не прекратит поддержку Киева. Об этом заявил высокопоставленный представитель Белого дома.

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Ранее стало известно, что президент Зеленский посетит Вашингтон. Политик встретится с президентом США Джо Байденом и выступит в конгрессе.

«Речь идет о том, чтобы послать сигнал Путину и послать сигнал миру, что Америка будет с Украиной столько, сколько потребуется», — цитирует чиновника РИА Новости.

Также представитель американской администрации выразил уверенность, что поддержка Киева со стороны Вашингтона останется «широкой, значительной и двухпартийной».

Кроме того, сотрудник Белого дома заявил, что Штаты пока не видят способа завершить украинский конфликт дипломатическим путем «на справедливых условиях». Чиновник также отметил, что Вашингтон не намерен подталкивать Зеленского к переговорам с Россией.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинУкраинаСШАВладимир Зеленский
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