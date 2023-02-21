В Белом доме и Пентагоне не знали о визите Байдена в Киев

Отмечается, что самолет президента США приземлился на авиабазе ФРГ «Рамштайн», откуда направился в город Жешува (Польша). Оттуда Байден выехал на поезде в Киев и прибыл в украинскую столицу в 8 часов утра по местному времени.

В самолете, помимо самого Байдена, находились охранники, медперсонал, советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан и два журналиста, обещавших держать визит в тайне. Bloomberg уточнило, что информация о поездке была получена по электронной почте с темой «Инструкция по прибытию на гольф-турнир». Согласно полученным инструкциям, журналисты отдали свои мобильные телефоны до взлета лайнера и получили их только в посольстве США в Киеве более чем через 24 часа.

Ранее представительница Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что визит президента США Джо Байдена на Украину оказался беспрецедентным и историческим. Об этом сообщило агентство НСН.

