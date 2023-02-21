В Белом доме и Пентагоне не знали о визите Байдена в Киев
Американский лидер Джо Байден принял окончательное решение посетить Украину 17 февраля, при этом многие сотрудники Пентагона и Белого дома не знали о планах президента. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что самолет президента США приземлился на авиабазе ФРГ «Рамштайн», откуда направился в город Жешува (Польша). Оттуда Байден выехал на поезде в Киев и прибыл в украинскую столицу в 8 часов утра по местному времени.
В самолете, помимо самого Байдена, находились охранники, медперсонал, советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан и два журналиста, обещавших держать визит в тайне. Bloomberg уточнило, что информация о поездке была получена по электронной почте с темой «Инструкция по прибытию на гольф-турнир». Согласно полученным инструкциям, журналисты отдали свои мобильные телефоны до взлета лайнера и получили их только в посольстве США в Киеве более чем через 24 часа.
Ранее представительница Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что визит президента США Джо Байдена на Украину оказался беспрецедентным и историческим. Об этом сообщило агентство НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- СМИ: Италия допустила отправку Украине ракет дальнего радиуса действия
- Полет первого космонавта Белоруссии перенесён на полгода
- В Белом доме и Пентагоне не знали о визите Байдена в Киев
- СМИ: В Дербенте убили президента лиги NFC по грэпплингу и ММА
- Около 90 тысяч жителей Дагестана остались без электричества из-за ветра
- Центробанк усилит регулирование ипотеки с 1 мая
- Во Франции заявили, что Байден прибыл в Киев для начала третьей мировой войны
- В Белгороде двум обвиняемым в подготовке диверсии дали по 3,5 года колонии
- Опрос: Половина россиян считает, что русский язык надо оберегать
- СМИ: США отвлекают внимание от своих проблем, раздувая тему угрозы КНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru