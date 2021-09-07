В Белгородской области чиновнику дали реальный срок за взятку

В Белгороде бывший заместитель руководителя управления Ростехнадзора отправится в колонию строгого режима на 2,5 года за получение взятки в 230 тысяч рублей, сообщает «РЕН ТВ».

Ростовский полицейский попался на взятке в миллион рублей

Он также по решению суда должен выплатить штраф в 460 тысяч рублей. Кроме того, после отбытия наказания осужденный на четыре года лишен права замещать определенные должности.

В сентябре прошлого года чиновник передал представителю «Комбинат КМАруда» счет на 230 тысяч рублей за кровельные материалы. Компания закупила их, и отвезла в загородный дом чиновника — там они использовались по назначению.

Ранее бывший эксперт управления отдела эксплуатации автодорог республики Саха (Якутия) признан виновным в получении взятки в особо крупном размере,

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ЧиновникиВзятка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры