«В интересах Европы и европейцев мы должны отказаться от жесткой линии [президента Украины Владимира] Зеленского, договориться с Россией о разделе Украины и снять санкции — таков путь к спасению», — считает Детекс.

Как отметил сенатор, дипломатическое урегулирование ситуации лучше эскалации, которую поддерживают власти США, пишет Ura.ru. Детекс напомнил о «Панамских документах», где Зеленский назван офшорным махинатором, и подчеркнул, что к украинскому президенту можно относиться только как к «американской марионетке, одержимой высокомерием».

Кроме того, сенатор высказался об антироссийских санкциях. По словам Детекса, ограничения вредят Европе, при этом США получают от санкций выгоду: Вашингтон поставляет оружие и газ европейским государствам, отмечает телеканал «360».

