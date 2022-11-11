В Бельгии призвали ЕС договориться с Россией о разделе Украины
Сенатор из Бельгии Ален Детекс призвал Евросоюз договориться с Россией о разделе Украины и отменить введенные против РФ санкции. Об этом он заявил в интервью французскому изданию Causeur.
«В интересах Европы и европейцев мы должны отказаться от жесткой линии [президента Украины Владимира] Зеленского, договориться с Россией о разделе Украины и снять санкции — таков путь к спасению», — считает Детекс.
Как отметил сенатор, дипломатическое урегулирование ситуации лучше эскалации, которую поддерживают власти США, пишет Ura.ru. Детекс напомнил о «Панамских документах», где Зеленский назван офшорным махинатором, и подчеркнул, что к украинскому президенту можно относиться только как к «американской марионетке, одержимой высокомерием».
Кроме того, сенатор высказался об антироссийских санкциях. По словам Детекса, ограничения вредят Европе, при этом США получают от санкций выгоду: Вашингтон поставляет оружие и газ европейским государствам, отмечает телеканал «360».
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