В Баварии арестовали двух мужчин по подозрению в шпионаже в пользу России

Задержанные - 39-летний Дитер С. и 37-летний Александр Дж – арестованы 17 апреля в городе Байройт. В немецкой прокуратуре псчитают, что подозреваемые передавали одному из российских разведчиков снимки американских военных объектов, в том числе полигона, на котором украинцев обучали работе с танками Abrams. Кроме того, Дитер С., якобы согласился на подрывы объектов военной инфраструктуры Германии, чтобы нарушить снабжение Украины. Следствие полагает, что Александр Дж. до марта 2024 года помогал ему.



Мужчинам вменяют в вину работу на иностранную разведку.



Ранее в связи с этим министр иностранных дел Германии Анналена Бербок вызвала в МИД страны посла России в ФРГ Сергея Нечаева. В российском дипведомстве назвали инцидент «откровенной провокацией, направленной на разжигание в ФРГ и без того зашкаливающей шпиономании, повышение градуса антироссийских настроений». Также в беседе с немецкой стороной дал понять, что «недружественные действия в адрес России не останутся без последствий».





