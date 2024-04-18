СМИ: МИД ФРГ вызвал посла РФ после задержания двух подозреваемых в шпионаже

Глава МИД Германии Анналена Бербок вызвала посла посла России в Берлине Сергея Нечаева в связи с задержанием людей, подозреваемых в шпионаже в пользу РФ. Об этом сообщает немецкая газета Bild.

СМИ: В Германии задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Как уточняет издание, в Баварии задержали двух человек по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами РФ.

Журнал Der Spiegel также сообщает, что один из задержанных готовил диверсии и следил за военными объектами. Предположительно, сотрудничал с российскими спецслужбами с октября 2023 года.

Ранее помощника депутата от партии «Альтернатива для Германии» Евгения Шмидта, российского политтехнолога украинского происхождения Владимира Сергиенко заподозрили в связях с ФСБ России, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:РоссияФРГШпионаж

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