СМИ: МИД ФРГ вызвал посла РФ после задержания двух подозреваемых в шпионаже

Как уточняет издание, в Баварии задержали двух человек по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами РФ.

Журнал Der Spiegel также сообщает, что один из задержанных готовил диверсии и следил за военными объектами. Предположительно, сотрудничал с российскими спецслужбами с октября 2023 года.

Ранее помощника депутата от партии «Альтернатива для Германии» Евгения Шмидта, российского политтехнолога украинского происхождения Владимира Сергиенко заподозрили в связях с ФСБ России, напоминает «Радиоточка НСН».

