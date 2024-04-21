В Британии арестовали подданного королевства по подозрению в шпионаже в пользу России
В Лондоне арестовали гражданина Великобритании по подозрению в шпионаже в пользу России, сообщает Times.
«Полиция Лондона арестовала лицо, подозреваемое в нарушении недавно принятого закона. Пребывание подозреваемого под стражей продлится до 10 мая», – пишут журналисты.
Подозреваемого в этот день доставят на слушание в Центральный уголовный суд Лондона Олд-Бейли.
В публикации не указан даже пол задержанного человека. Такая мера связана с запретом на публикацию данных о расследовании, которое ведет Контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда.
Ранее руководитель британской службы контрразведки Ми-5 Кен Маккаллум заявил, что Россия является одним из «враждебно настроенных государств», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru