В Баку заявили, что ответили на предложения Еревана по проекту мирного договора

По словам пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Айхана Гаджизаде, Азербайджан в течение короткого времени представил Армении свои комментарии. Гаджизаде подчеркнул, что сообщения, которые распространяет армянская пресса, являются «очередной манипуляцией» со стороны Еревана.

Ранее, 13 сентября, глава парламентской комиссии Армении по внешним отношениям Саркис Ханданян сообщил, что Баку еще не ответил на предложения Еревана по проекту мирного соглашения.

Азербайджанский политолог Тофик Аббасов в интервью НСН заявлял, что страна может начать «антитеррористическую» операцию в Нагорном Карабахе, так как Армения не хочет выводить оттуда свои вооруженные силы, передает «Радиоточка НСН».

